Украинский футболист погиб в результате ДТП

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20 Июля 2021, 08:37,
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В украинском футболе произошла трагедия. Игрок команды «Прикарпатье-Тепловик» Игорь Цимбалистый умер в больнице после ДТП. На момент аварии футболисту был 31 год.
Как сообщил пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области, легковой автомобиль Renault, в котором в качестве пассажира находился Цимбалистый, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Изначально футболист находился в коме, однако затем скончался от полученных повреждений.
Помимо «Прикарпатья» Цимбалистый поиграл за «Спартак» (Ивано-Франковск), «Коростень», «Энергетик» и «Ниву».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Игорь Цимбалистый
да уж жесть
Трагедия! Соболезнования его семье и близким. Как же всё-таки хрупка наша жизнь, часто забываем.