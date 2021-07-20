Украинский футболист погиб в результате ДТП

В украинском футболе произошла трагедия. Игрок команды «Прикарпатье-Тепловик» Игорь Цимбалистый умер в больнице после ДТП. На момент аварии футболисту был 31 год.

Как сообщил пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области, легковой автомобиль Renault, в котором в качестве пассажира находился Цимбалистый, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Изначально футболист находился в коме, однако затем скончался от полученных повреждений.

Помимо «Прикарпатья» Цимбалистый поиграл за «Спартак» (Ивано-Франковск), «Коростень», «Энергетик» и «Ниву».