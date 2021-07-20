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Украинский футболист погиб в результате ДТП

20 Июля 2021, 08:37,

В украинском футболе произошла трагедия. Игрок команды «Прикарпатье-Тепловик» Игорь Цимбалистый умер в больнице после ДТП. На момент аварии футболисту был 31 год.

Как сообщил пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области, легковой автомобиль Renault, в котором в качестве пассажира находился Цимбалистый, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Изначально футболист находился в коме, однако затем скончался от полученных повреждений.

Помимо «Прикарпатья» Цимбалистый поиграл за «Спартак» (Ивано-Франковск), «Коростень», «Энергетик» и «Ниву».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Игорь Цимбалистый
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Комментарии (2)
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KLINSMANN
20 Июля 2021, 10:33

да уж жесть

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Super fanat
20 Июля 2021, 09:19

Трагедия! Соболезнования его семье и близким. Как же всё-таки хрупка наша жизнь, часто забываем.

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