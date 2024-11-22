Французской команде придётся преодолеть 16 000 км, чтобы сыграть кубковый матч

Кубок Франции подарил необычный вызов клубу «Авранш», который выступает в четвертом по силе дивизионе французского футбола - там же, где и знаменитый «Бордо». «Авраншу» предстоит преодолеть не менее 16.000 км чтобы добраться до затерянного в Тихом Океане острова Таити и там провести свой очередной матч в рамках Кубка Франции.

Таити - это самый большой остров французской Полинезии, и там «Авраншу» предстоит сыграть с клубом, который называется «АС Драгон». Любопытно, что ранее команды уже встречались между собой в ноябре 2016 года и тогда «Авранш» выиграл у соперника со счётом 9:0.