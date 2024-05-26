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Франция. Кубок

Мбаппе одним словом отреагировал на последний трофей в «ПСЖ»

26 Мая 2024 • 08:02 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в Кубке Франции. В решающем поединке турнира столичный коллектив победил «Лион» со счетом 2:1. Это был последний матч 25-летнего нападающего в составе парижан.

«Последний…» - написал о трофее Мбаппе в своих социальных сетях.

Килиан покидает парижский гранд на правах свободного агента. Ожидается, что 25-летний французский нападающий продолжит карьеру в мадридском «Реале». Стороны близки к подписанию пятилетнего трудового соглашения. Заработная плата Мбаппе составит 15 миллионов евро в год. При этом он получит подписной бонус в размере 150 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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