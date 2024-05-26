Луис Энрике назвал лучшего игрока сезона в «ПСЖ» – это не Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, кого считает лучшим игроком сезона в своей команде.

Парижане завершили кампанию победой в финале Кубка Франции над «Лионом» (2:1). Столичный гранд стал триумфатором трёх внутренних соревнований – Лиги 1, Суперкубка и Кубка Франции – в первом сезоне под руководством испанского рулевого.

Сам наставник отдельно отметил португальского полузащитника Витинью, отыгравшего всю финальную встречу от начала до конца: «Для меня Витинья определённо был лучшим игроком этого сезона. Он просто исключительный», – заявил в послематчевом интервью Энрике.

На счету Витиньи девять голов и пять ассистов в 46 поединках завершившегося сезона.