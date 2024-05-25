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Франция. Кубок

Прощальный трофей Мбаппе с «ПСЖ»: парижане обыграли «Лион» в финале Кубка Франции

25 Мая 2024 • 23:59 Комментировать
Лион
1:2
ПСЖ

«ПСЖ» и «Лион» сошлись в битве за Кубок Франции. Матч за трофей состоялся 25 мая на стадионе «Пьер Моруа» в городе Лилль.

Протокол игры  
Лион1:2ПСЖ
  22'Дембеле Усман (0:1)
  34'Фабиан Руис (0:2)
(1:2) О'Брайан Джек55'  
Перри ЛукасМата Клинтон 73' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 73') О'Брайан ДжекЧалета-Цар Дуе  45'Тальяфико Николас  88'Какере МаксансМатич Неманья 86' (Бальде Мама ( 86') Толиссо Корентен 74' (Мангаля Орель ( 74') Шерки Райан 67' (Нуама Эрнест ( 67') Ляказетт АлександрБенрахма Саид 74' (Фофана Малик ( 74')
Запасные: АдриэлсонЛопеш АнтониМилагрес ЭнрикеОрбан Гифт
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосБералдо ЛукасМендеш НунуЗаир-Эмери УорренВитинья IIФабиан РуисДембеле Усман  88' 90' (Асенсио Марко ( 90') Мбаппе КилианБаркола Бредли 85' (Кан-Ин Ли ( 85')
Запасные: Угарте МануэльШкриньяр МиланКоло-Муани РандальДанилу ПерейраРамуш ГонсалуЗаге ЙорамТенас Арнау
25 мая. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

Последний матч за «ПСЖ» проводил Килиан Мбаппе, успевший восстановиться от небольшого повреждения. Форвард давненько уже попрощался с командой, но в битве за трофей с «Лионом» был очень заряжен, хотел закрыть историю красиво. Соперник «ПСЖ» в середине сезона вылетавший из Лиги 1, а в итоге занявший шестое место и добравшийся до финала Кубка Франции, тоже останавливаться не собирался.

Ляказетт и компания вовсю заявляли о притязаниях на трофей, и после победы «МЮ» в Кубке Франции казалось, что сенсация возможна. Но на деле никакой интриги не получилось. Ещё в первом тайме Париж решил исход встречи, попросту смяв «Лион». Со стартового свистка команда Луиса Энрике захватила территорию и обрушила шквал атак на владения Перри. Бералдо скинул на дальнюю штангу после подачи от угла поля – Мбаппе не хватило сантиметра до гола.

После прострела Усмана Дембеле в касание стреляет Заир-Эмери, заставляя голкипера спасать. Сам уже Усман на дриблинге проходит троих, в борьбе с Матичем откидывает на Мбаппе и Килиан бьёт чуть выше перекладины. В середине тайма счёт всё-таки открыли. Нуну Мендеш вскрыл левый фланг, увенчав сольный проход кроссом на Дембеле. Усман кивком головы не оставил шансов Перри – 0:1.

А вскоре Дембеле и голевой пас оформил. Открылся на диагональ и справа навесил к дальней штанге. Фабиан Руис с нулевого угла пробил в защитника, но мяч вновь достался испанцу, и позиция уже стала удобнее. Со второго удара Руис отличился – 0:2. Под занавес тайма тот же Дембеле сделал всё и для дубля Фабиана. Просочился между двух защитников и прострелил на линию вратарской, откуда одинокий Руис умудрился пробить выше ворот.

А что же «Лион»? Ничего толкового, за час игры даже удара в створ ворот Доннаруммы так и не было, а «ПСЖ» прибежал забивать третий. Мбаппе на себя собрал внимание, примчался по левому краю и покатил абсолютно свободному Заиру-Эмери. Тот в касание пробил с точки пенальти, но попал точно во вратаря. И вот после этого сыграло главное футбольное правило: Джек О'Брайан мощно выпрыгнул и замкнул подачу Шерки от угла поля – 1:2. Первым же ударом в створ ворот «Лион» вернул интригу.

И дальше «ткачи» смотрелись чуть веселее, но только чуть, потому что сама-то игра засохла напрочь. «ПСЖ» просто сушил стерильным владением, «Лион» пытался выбегать в контратаки, многовато ошибаясь в передачах. Ничего интересного более не случилось, парижане победу удержали. И попрощались с Килианом Мбаппе выигранным Кубком Франции! Юбилейным пятнадцатым в истории Парижа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ

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