Прощальный трофей Мбаппе с «ПСЖ»: парижане обыграли «Лион» в финале Кубка Франции

«ПСЖ» и «Лион» сошлись в битве за Кубок Франции. Матч за трофей состоялся 25 мая на стадионе «Пьер Моруа» в городе Лилль.

Последний матч за «ПСЖ» проводил Килиан Мбаппе, успевший восстановиться от небольшого повреждения. Форвард давненько уже попрощался с командой, но в битве за трофей с «Лионом» был очень заряжен, хотел закрыть историю красиво. Соперник «ПСЖ» в середине сезона вылетавший из Лиги 1, а в итоге занявший шестое место и добравшийся до финала Кубка Франции, тоже останавливаться не собирался.

Ляказетт и компания вовсю заявляли о притязаниях на трофей, и после победы «МЮ» в Кубке Франции казалось, что сенсация возможна. Но на деле никакой интриги не получилось. Ещё в первом тайме Париж решил исход встречи, попросту смяв «Лион». Со стартового свистка команда Луиса Энрике захватила территорию и обрушила шквал атак на владения Перри. Бералдо скинул на дальнюю штангу после подачи от угла поля – Мбаппе не хватило сантиметра до гола.

После прострела Усмана Дембеле в касание стреляет Заир-Эмери, заставляя голкипера спасать. Сам уже Усман на дриблинге проходит троих, в борьбе с Матичем откидывает на Мбаппе и Килиан бьёт чуть выше перекладины. В середине тайма счёт всё-таки открыли. Нуну Мендеш вскрыл левый фланг, увенчав сольный проход кроссом на Дембеле. Усман кивком головы не оставил шансов Перри – 0:1.

А вскоре Дембеле и голевой пас оформил. Открылся на диагональ и справа навесил к дальней штанге. Фабиан Руис с нулевого угла пробил в защитника, но мяч вновь достался испанцу, и позиция уже стала удобнее. Со второго удара Руис отличился – 0:2. Под занавес тайма тот же Дембеле сделал всё и для дубля Фабиана. Просочился между двух защитников и прострелил на линию вратарской, откуда одинокий Руис умудрился пробить выше ворот.

А что же «Лион»? Ничего толкового, за час игры даже удара в створ ворот Доннаруммы так и не было, а «ПСЖ» прибежал забивать третий. Мбаппе на себя собрал внимание, примчался по левому краю и покатил абсолютно свободному Заиру-Эмери. Тот в касание пробил с точки пенальти, но попал точно во вратаря. И вот после этого сыграло главное футбольное правило: Джек О'Брайан мощно выпрыгнул и замкнул подачу Шерки от угла поля – 1:2. Первым же ударом в створ ворот «Лион» вернул интригу.

И дальше «ткачи» смотрелись чуть веселее, но только чуть, потому что сама-то игра засохла напрочь. «ПСЖ» просто сушил стерильным владением, «Лион» пытался выбегать в контратаки, многовато ошибаясь в передачах. Ничего интересного более не случилось, парижане победу удержали. И попрощались с Килианом Мбаппе выигранным Кубком Франции! Юбилейным пятнадцатым в истории Парижа.