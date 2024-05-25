Мбаппе – в основе «ПСЖ» на финал Кубка Франции

В субботу вечером в финале Кубка Франции будут играть «Лион» и «ПСЖ». Главный тренер парижан Луис Энрике принял решение включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Дембеле, Баркола, Мбаппе.

Отметим, что для Килиана Мбаппе это последний матч за «ПСЖ» - недавно звёздный форвард объявил о решении покинуть клуб по завершению сезона.

Матч между «Лионом» и «ПСЖ» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.