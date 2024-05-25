Толиссо рассказал о своей мечте перед финалом против «ПСЖ»

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо дал комментарий перед финалом Кубка Франции против «ПСЖ».

«Выиграть финал чемпионата мира и финал Лиги чемпионов было прекрасно, это сделало меня самым счастливым человеком на планете. Но выиграть что-то с клубом, который тебя тренировал, с клубом, за который ты всегда болел… поднять трофей, как это делали мои кумиры – думаю, это моя самая большая мечта», - слова Толиссо приводит пресс-служба «Лиона».

Толиссо становился чемпионом мира в 2018 году со сборной Франции, а Лигу чемпионов выигрывал в 2020 году как игрок «Баварии».

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