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Франция. Кубок

Толиссо рассказал о своей мечте перед финалом против «ПСЖ»

25 Мая 2024 • 15:56 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
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Через 5 ч. 16 мин.

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо дал комментарий перед финалом Кубка Франции против «ПСЖ».

«Выиграть финал чемпионата мира и финал Лиги чемпионов было прекрасно, это сделало меня самым счастливым человеком на планете. Но выиграть что-то с клубом, который тебя тренировал, с клубом, за который ты всегда болел… поднять трофей, как это делали мои кумиры – думаю, это моя самая большая мечта», - слова Толиссо приводит пресс-служба «Лиона».

Толиссо становился чемпионом мира в 2018 году со сборной Франции, а Лигу чемпионов выигрывал в 2020 году как игрок «Баварии».

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Лион» - «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Корентен Толиссо

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