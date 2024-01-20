«Нант» вылетел из Кубка Франции, «Брест» и «Ницца» прошли дальше

В воскресенье сыграны некоторые матчи 1/16 финала Кубка Франции. «Нант» на своём поле уступил «Лавалю» со счётом 0:1. Другие представители Лиги 1 прошли дальше. «Брест» пропустил на 76-й минуте от «Треллисака», но до окончания второго тайма успел вырвать победу (2:1), а «Ницца» была сильнее «Бордо» (3:2).
Протокол игры
|60'Тшокунте Малик (0:1)
20 января.
Протокол игры
|35' Гессан Эванн (0:1)
|47' Сансон Морган (0:2)
|(1:2) Ливолан Жереми 59'
|60' Сансон Морган (1:3)
|(2:3) Вайссбек Гаэтан 76'
20 января.
Протокол игры
|(1:0) Benoit Bisson 76'
|79' Лала Кенни (1:1)
|89' Сатриано Мартин (1:2)
20 января.
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