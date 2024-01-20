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Франция. Кубок

«Нант» вылетел из Кубка Франции, «Брест» и «Ницца» прошли дальше

20 Января 2024 • 21:31 Комментировать
Нант
0:1
Лаваль
окончен

В воскресенье сыграны некоторые матчи 1/16 финала Кубка Франции. «Нант» на своём поле уступил «Лавалю» со счётом 0:1. Другие представители Лиги 1 прошли дальше. «Брест» пропустил на 76-й минуте от «Треллисака», но до окончания второго тайма успел вырвать победу (2:1), а «Ницца» была сильнее «Бордо» (3:2).

Протокол игры  
Нант0:1Лаваль
  60'Тшокунте Малик (0:1)
20 января.
Протокол игры 
Бордо2:3Ницца
  35' Гессан Эванн (0:1)
  47' Сансон Морган (0:2)
(1:2) Ливолан Жереми 59'  
  60' Сансон Морган (1:3)
(2:3) Вайссбек Гаэтан 76'  
 20 января.
Протокол игры 
Трелиссак1:2Брест
(1:0) Benoit Bisson 76'  
  79' Лала Кенни (1:1)
  89' Сатриано Мартин (1:2)
 20 января.

 

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