«Нант» вылетел из Кубка Франции, «Брест» и «Ницца» прошли дальше

В воскресенье сыграны некоторые матчи 1/16 финала Кубка Франции. «Нант» на своём поле уступил «Лавалю» со счётом 0:1. Другие представители Лиги 1 прошли дальше. «Брест» пропустил на 76-й минуте от «Треллисака», но до окончания второго тайма успел вырвать победу (2:1), а «Ницца» была сильнее «Бордо» (3:2).