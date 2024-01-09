«ПСЖ» и «Монако» узнали соперников в Кубке Франции

Определились пары 1/16 финала Кубка Франции. На данном этапе соревнований столичному «ПСЖ» будет противостоять «Орлеан», «Монако», за который играет Александр Головин, встретится с «Родезом», а «Гавр» Далера Кузяева померяется силами с «Шатору».
Остальные пары 1/16 финала:
«Ренн» — «Марсель»;
«Феньи-Ольнуа» — «Монпелье»;
«Нант» — «Лаваль»;
«Ле-Пюи» — «Дюнкерк»;
«Расинг» — «Лилль»;
«Клермон» — «Страсбур»;
«Сошо» — «Реймс»;
«Трелиссак» — «Брест»;
«Руан» — «Тулуза»;
«Валансьен» — «Париж»;
«Сен-Прист» — «Роморантен»;
«Бордо» — «Ницца».
Игры состоятся 20-21 января.
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