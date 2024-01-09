«ПСЖ» и «Монако» узнали соперников в Кубке Франции

Определились пары 1/16 финала Кубка Франции. На данном этапе соревнований столичному «ПСЖ» будет противостоять «Орлеан», «Монако», за который играет Александр Головин, встретится с «Родезом», а «Гавр» Далера Кузяева померяется силами с «Шатору».

Остальные пары 1/16 финала:

«Ренн» — «Марсель»;

«Феньи-Ольнуа» — «Монпелье»;

«Нант» — «Лаваль»;

«Ле-Пюи» — «Дюнкерк»;

«Расинг» — «Лилль»;

«Клермон» — «Страсбур»;

«Сошо» — «Реймс»;

«Трелиссак» — «Брест»;

«Руан» — «Тулуза»;

«Валансьен» — «Париж»;

«Сен-Прист» — «Роморантен»;

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«Бордо» — «Ницца».

Игры состоятся 20-21 января.