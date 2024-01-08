​Тренер «Ревеля» нахваливает Луиса Энрике

Парижский «ПСЖ» забил девять безответных мячей в ворота «Ревеля», однако наставник «Ревеля» Николя Жине совсем не в обиде на гегемона - наоборот, после игры он подошел к Луису Энрике, тренеру «ПСЖ», и долго-долго что-то рассказывал со счастливым выражением лица, активно при этом жестикулируя. Оказалось, что Жине, каталонец, как и Луис Энрике, хвалил соотечественника:

- Я из Перпиньяна, это рядом с Испанией. Я тоже каталонец. Я восхищаюсь тем, что делает Луис Энрике. Считаю его идеальным тренером для того, чтобы побеждать с «ПСЖ». Так ему и сказал, - цитирует слова Жине итальянское новостное агентство ITASportPress.