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Франция. Кубок

​Победа со счётом 12:0 стала самой крупной в истории «Лилля»

08 Января 2024 • 04:12 Комментировать
Лилль
12:0
Голден Лион

Как уже сообщалось, французский «Лилль» очень сильно расстроил чемпиона Мартиники, «Голден Лион», выиграв у этой команды в 1/32 финала Кубка Франции со счетом 12:0. Эта победа стала самой крупной в официальных матчах для «Лилля», ранее клуб никогда не побеждал со столь крупным счетом.

Также эта победа стала самой крупной в Кубке Франции с 1979 года, когда «Валансьен» с таким же счетом выиграл у «Папеэте». С одним, правда, уточнением - для стадий турнира не ниже 1\32 финала, так как ниже бывали победы и посерьезнее.

«Лилль» шесть раз выигрывал Кубок Франции, в последний раз это было в 2011 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Голден Лион

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