​Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» за всю историю выступлений в Кубке Франции

В 1\32 Кубка Франции «ПСЖ» пришлось сыграть с «Ревель» и эта игра стала легкой прогулкой для подопечных Луиса Энрике - они забили сопернику девять безответных мячей.

Три из них записал на свой счет не кто иной, как Килиан Мбаппе, который установил очередной клубный рекорд - он стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» за все время выступлений клуба в Кубке Франции. Мбаппе, у которого теперь 29 голов, опередил Франсуа М'Пеле - конголезского игрока, который блистал в столичном клубе в 70-е годы прошлого столетия.

Он завершил карьеру в 1982 году. Карьера Мбаппе, смеем предположить, еще очень далека от своего завершения.