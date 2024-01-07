Гол Кузяева принёс победу «Гавру», в 1/16 финала также прошли «Лион», «Ренн» и «Марсель»

В воскресенье состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Франции. Представители Лиги 1 остаются в борьбе за трофей. Так «Лион» в гостях одолел «Понтарлье» (3:0). «Ренн» был сильнее «Генгама» (2:0) благодаря дублю Арно Мюинга. Гол Пьера-Эмерика Обамеянга позволил «Марселю» выбить из турнира «Тионвиль Лузитанос» (1:0). Результативный удар Далера Кузяева позволил «Гавру» переиграть «Кан» (2:1).