Гол Кузяева принёс победу «Гавру», в 1/16 финала также прошли «Лион», «Ренн» и «Марсель»

В воскресенье состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Франции. Представители Лиги 1 остаются в борьбе за трофей. Так «Лион» в гостях одолел «Понтарлье» (3:0). «Ренн» был сильнее «Генгама» (2:0) благодаря дублю Арно Мюинга. Гол Пьера-Эмерика Обамеянга позволил «Марселю» выбить из турнира «Тионвиль Лузитанос» (1:0). Результативный удар Далера Кузяева позволил «Гавру» переиграть «Кан» (2:1).
Протокол игры
|62'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
07 января.
Протокол игры
|45' Мюинга Арно (0:1)
|57' Мюинга Арно (0:2)
07 января. Стадион "Стад дю Рудуру" (Генгам).
Протокол игры
|45' Шерки Райан (0:1)
|52' Мэйтленд-Найлс Эйнсли (0:2)
|56' Ляказетт Александр (0:3)
07 января.
Протокол игры
|(1:0) Джуджу Антуан 16'
|26' Кереме Годсон (1:1)
|(2:1) Кузяев Далер 43'
07 января. Стадион "Осеан" (Гавр).
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