Кузяев впервые за четыре месяца забил за «Гавр»

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отметился забитым мячом в кубковом матче с «Каном».

30-летний футболист поразил ворота соперника на 43-й минуте встречи. Этот мяч стал для Кузяева первым в рамках Кубка Франции и третьем в сезоне с учетом всех турниров. Стоит сказать, что матч с «Каном» стал для Кузяева уже 18-м в составе «Гавра».

Поединок 1/32 финала Кубка Франции между «Гавром» и «Каном» продолжается в эти минуты. В настоящий момент счет 2:1 в пользу команды Кузяева.

Трудовой договор россиянина с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.