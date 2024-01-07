Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Каном»

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев с первых минут начнёт кубковую встречу против «Кана».

Полностью стартовый состав «Гавра» выглядит следующим образом: Коне (вр), Санганте, Опери, Льорис, Таргаллин, Кузяев, Эль-Хаджам, Кечта, Касимир, Алиуи, Джуджу.

Напомним, Кузяев выступает за «Гавр» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 17 матчах чемпионата Франции и отметился двумя забитыми мячами.

Игра 1/32 финала Кубка Франции между «Гавром» и «Каном» состоится сегодня, 7 января. Старт поединка запланирован на 16:30 по московскому времени.