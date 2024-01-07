Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Каном»

07 Января 2024 • 16:20 Комментировать
Гавр
1:1
Кан
1 1.75 X 3.60 2 4.90
1-й тайм

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев с первых минут начнёт кубковую встречу против «Кана».

Полностью стартовый состав «Гавра» выглядит следующим образом: Коне (вр), Санганте, Опери, Льорис, Таргаллин, Кузяев, Эль-Хаджам, Кечта, Касимир, Алиуи, Джуджу.

Напомним, Кузяев выступает за «Гавр» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 17 матчах чемпионата Франции и отметился двумя забитыми мячами.

Игра 1/32 финала Кубка Франции между «Гавром» и «Каном» состоится сегодня, 7 января. Старт поединка запланирован на 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев

Новости по матчу

06 Января
14:39
Актуальная ставка и прогноз на матч Гавр — Кан Кубка Франции — 7 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАВР КАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
30 мин
Тионвиль Лузитанос Тионвиль Лузитанос
Марсель Марсель
0
0
35.00 8.60 1.08
Видео
30 мин
Генгам Генгам
Ренн Ренн
0
0
3.15 3.40 2.19
Видео
30 мин
Понтарлье Понтарлье
Лион Лион
0
0
13.00 7.20 1.17
Видео
30 мин
Гавр Гавр
Кан Кан
1
1
1.73 3.70 4.50
Видео
30 мин
Ланс Ланс
Монако Монако
0
2
2.14 3.80 2.95
Видео
Отменен
Сент-Омер Сент-Омер
Реймс Сент-Анн Реймс Сент-Анн
0
0
Видео
07.01.24 в 19:30
Бержерак Бержерак
ФК Либурн Сен-Серен ФК Либурн Сен-Серен
3.15 3.45 2.17
Видео
07.01.24 в 19:30
Шамбери Шамбери
Тулуза Тулуза
10.00 5.00 1.30
Видео
07.01.24 в 19:30
Феурс Феурс
Сен-Прист Сен-Прист
Видео
07.01.24 в 19:30
Диппе Диппе
Лаваль Лаваль
Видео
07.01.24 в 19:30
Динан-Леон Динан-Леон
Реймс Реймс
10.00 6.00 1.25
Видео
07.01.24 в 19:30
Луан Кюизо Луан Кюизо
Руан Руан
4.80 3.50 1.73
Видео
07.01.24 в 22:45
Ревель Ревель
ПСЖ ПСЖ
60.00 17.00 1.01
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
16:20 · Франция. Кубок
Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Каном»
16:01 · Франция. Кубок
Головин пропустит матч «Монако» с «Лансом»
16:00 · Франция. Кубок
«Ланс» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
00:47 · Франция. Кубок
«Ницца» прошла «Осер» по итогам серии пенальти
06 Января
21:58 · Франция. Кубок
«Страсбург», «Монпелье» и «Лорьян» пробились в 1/16 финала Кубка Франции
19:21 · Франция. Кубок
«Лилль» забил 12 голов чемпиону Мартиники в матче Кубка Франции
12 Декабря
12:16 · Нидерланды. Эредивизие
Представитель Захаряна рассказал, какие клубы хотели подписать Арсена
16 Июня
11:58 · Англия. Премьер-лига
Кефрена Тюрама привлекает возможность трансфера в «Ливерпуль»
30 Апреля
04:51 · Франция. Кубок
«Тулуза» - первая команда с 1970 года, забившая пять мячей в финале Кубка Франции
01:00 · Франция. Кубок
«Тулуза» выиграла трофей впервые в своей истории
29 Апреля
23:56 · Франция. Кубок
«Тулуза» стала обладателем кубка Франции, забив 5 мячей «Нанту»
20:12 · Франция. Кубок
Суд отменил запрет на протесты перед финалом Кубка Франции
28 Апреля
22:33 · Франция. Кубок
Парижская полиция запретит протесты против пенсионной реформы во время финала Кубка Франции
26 Апреля
11:10 · Франция. Лига 1
Защитник «Нанта» Сентонз: «Постараемся забыть о Лиге 1, чтобы выиграть Кубок Франции»
06 Апреля
23:43 · Франция. Кубок
«Тулуза» дожала «Анси» и пробилась в финал Кубка Франции
Все новости
Рекомендуем