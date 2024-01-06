«Страсбург», «Монпелье» и «Лорьян» пробились в 1/16 финала Кубка Франции

Завершились некоторые матчи 1/32 финала Кубка Франции. «Страсбург» легко победил на выезде, был повержен «Авуан-Шинон» (4:0), пропустив два мяча к 17-й минуте. В итоге дубль в активе Диона Сахи.
«Монпелье» в более интригующей борьбе был сильнее «Амьена» (2:1). «Сошо» проиграл первый тайм «Лорьяну», но после перерыва отыгрался, а на 90-й минуте вырвал победу ударом с 11-метровой отметки - 2:1.
Протокол игры
|34'Aurelien Pelon (0:1)
|(1:1) Alex Daho69'
|(2:1) Macalou Issouf90'
06 января.
Протокол игры
|42' Ассогба Юсуф (0:1)
|56' Йебоа Келвин (0:2)
|(1:2) Мафута Луи 58'
06 января.
Протокол игры
|14' Гамейро Кевин (0:1)
|17' Сахи Дион (0:2)
|73' Сахи Дион (0:3)
|89' (0:4)
06 января.
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