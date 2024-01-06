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Франция. Кубок

«Страсбург», «Монпелье» и «Лорьян» пробились в 1/16 финала Кубка Франции

06 Января 2024 • 21:58 Комментировать
Сошо
2:1
Лорьян
окончен

Завершились некоторые матчи 1/32 финала Кубка Франции. «Страсбург» легко победил на выезде, был повержен «Авуан-Шинон» (4:0), пропустив два мяча к 17-й минуте. В итоге дубль в активе Диона Сахи.

«Монпелье» в более интригующей борьбе был сильнее «Амьена» (2:1). «Сошо» проиграл первый тайм «Лорьяну», но после перерыва отыгрался, а на 90-й минуте вырвал победу ударом с 11-метровой отметки - 2:1.

Протокол игры  
Сошо2:1Лорьян
  34'Aurelien Pelon (0:1)
(1:1) Alex Daho69'  
(2:1) Macalou Issouf90'  
06 января.
Протокол игры 
Амьен1:2Монпелье
  42' Ассогба Юсуф (0:1)
  56' Йебоа Келвин (0:2)
(1:2) Мафута Луи 58'  
 06 января.
Протокол игры 
Авуан-Шинон0:4Страсбург
  14' Гамейро Кевин (0:1)
  17' Сахи Дион (0:2)
  73' Сахи Дион (0:3)
  89' (0:4)
 06 января.

 

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