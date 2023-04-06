«Тулуза» дожала «Анси» и пробилась в финал Кубка Франции

В Кубке Франции завершился второй полуфинальный матч, в котором «Анси» принимал «Тулузу». Аутсайдер Лиги 2 дал бой более статусной команде, и до последних минут на табло держались единицы. Лишь на 85-й минуте Фарес Шаиби вырвал победу для фаворита - 2:1.

В финале турнира «Тулуза» сыграет против «Нанта», который был сильнее «Лиона» (1:0).