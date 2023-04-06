«Тулуза» дожала «Анси» и пробилась в финал Кубка Франции

В Кубке Франции завершился второй полуфинальный матч, в котором «Анси» принимал «Тулузу». Аутсайдер Лиги 2 дал бой более статусной команде, и до последних минут на табло держались единицы. Лишь на 85-й минуте Фарес Шаиби вырвал победу для фаворита - 2:1.
В финале турнира «Тулуза» сыграет против «Нанта», который был сильнее «Лиона» (1:0).
Протокол игры
|36'Абухляль Закария (0:1)
|(1:1) Бозетти Алекси45'
|85'Шаиби Фарес (1:2)
Каллен Тома•Arnold Temanfo• 25'Jonathan Goncalves60' (Nathan Falconnier (60') •Муанга Кевин•Gaby Jean•Jean-Jacques Rocchi77' (Samuel Ntamack (77') •Каши Ахмед•Демонси Йоан•Kevin Testud77' (Madyen El Jaouhari (77') •Бозетти Алекси 45'66' (Сахи Дион (66') •Шамаль Стив
Запасные: Пажо Венсан•Эскале Флориан•Kevin Farade
Кьетил Хауг•Деслер Миккел•Коста Логан•Николайсен Расмус•Суасо Габриэль•Спирингс Стейн87' (Бирманчевич Велько (87') •Ван ден Бомен Бранко• 56'Абухляль Закария87' (Сьерро Венсан (87') •Деягере Брехт71' (Онаиву Адо (71') •Ратао Рафаэл64' (Шаиби Фарес (64') •Даллинга Тийс87' (Said Hamulic (87')
Запасные: Каманзи Уоррен•Генро Денис•Дюпе Максим•Диарра Мусса
06 апреля.
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