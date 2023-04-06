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Франция. Кубок

«Тулуза» дожала «Анси» и пробилась в финал Кубка Франции

06 Апреля 2023 • 23:43 Комментировать
Анси
1:2
Тулуза
окончен

В Кубке Франции завершился второй полуфинальный матч, в котором «Анси» принимал «Тулузу». Аутсайдер Лиги 2 дал бой более статусной команде, и до последних минут на табло держались единицы. Лишь на 85-й минуте Фарес Шаиби вырвал победу для фаворита - 2:1.

В финале турнира «Тулуза» сыграет против «Нанта», который был сильнее «Лиона» (1:0).

Протокол игры  
Анси1:2Тулуза
  36'Абухляль Закария (0:1)
(1:1) Бозетти Алекси45'  
  85'Шаиби Фарес (1:2)
Каллен ТомаArnold Temanfo  25'Jonathan Goncalves 60' (Nathan Falconnier ( 60') Муанга КевинGaby JeanJean-Jacques Rocchi 77' (Samuel Ntamack ( 77') Каши АхмедДемонси ЙоанKevin Testud 77' (Madyen El Jaouhari ( 77') Бозетти Алекси  45' 66' (Сахи Дион ( 66') Шамаль Стив
Запасные: Пажо ВенсанЭскале ФлорианKevin Farade
Кьетил ХаугДеслер МиккелКоста ЛоганНиколайсен РасмусСуасо ГабриэльСпирингс Стейн 87' (Бирманчевич Велько ( 87') Ван ден Бомен Бранко  56'Абухляль Закария 87' (Сьерро Венсан ( 87') Деягере Брехт 71' (Онаиву Адо ( 71') Ратао Рафаэл 64' (Шаиби Фарес ( 64') Даллинга Тийс 87' (Said Hamulic ( 87')
Запасные: Каманзи УорренГенро ДенисДюпе МаксимДиарра Мусса
06 апреля.

 

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Тулуза Анси
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