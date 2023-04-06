«Нант» помешал «Лиону» пробиться в финал Кубка Франции

В Кубке Франции не осталось фаворитов, тем ценнее становятся полуфинальные матчи для их участников. «Нант» и «Лион» определяли первого счастливчика, который сыграет за трофей. У гостей был большой перевес по владению мячом, но почти все их удары не достигали цели. Деян Ловрен грубо ошибся, отдавая мяч назад, «Нант» со второй попытки отправил мяч в сетку, но из офсайда. Опасные удары хозяев все же в итоге привели к голу. В начале второго тайма Людовик Блас остановил грудью мяч в штрафной и с разворота пробил под перекладину. «Нант» прошел дальше. В четверг во втором полуфинале сразятся «Анси» и «Тулуза».