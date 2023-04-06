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Франция. Кубок

«Нант» помешал «Лиону» пробиться в финал Кубка Франции

06 Апреля 2023 • 00:08 Комментировать
Нант
1:0
Лион
окончен

В Кубке Франции не осталось фаворитов, тем ценнее становятся полуфинальные матчи для их участников. «Нант» и «Лион» определяли первого счастливчика, который сыграет за трофей. У гостей был большой перевес по владению мячом, но почти все их удары не достигали цели. Деян Ловрен грубо ошибся, отдавая мяч назад, «Нант» со второй попытки отправил мяч в сетку, но из офсайда. Опасные удары хозяев все же в итоге привели к голу. В начале второго тайма Людовик Блас остановил грудью мяч в штрафной и с разворота пробил под перекладину. «Нант» прошел дальше. В четверг во втором полуфинале сразятся «Анси» и «Тулуза».

Протокол игры  
Нант1:0Лион
(1:0) Блас Людовик57'  
Дескамп Реми 33' (Лафон Альбан ( 33') Сентонз ФабьенПаллуа НиколяЖиротто Андрей  83'Жоао ВикторКастеллетто Жан-ШарльСиссоко Мусса 77' (Молле Флоран ( 77') Мутуссами СамуэльБлас Людовик 88' (Гессан Эванн ( 88') Ганаго ИгнатиусМохамед Мостафа 77' (Делор Анди ( 77')
Запасные: Коршья СебастьенСаймон МозесЧиривелья ПедроКоко Маркус
Лопеш АнтониДиоманде Синали 55' (Ауа Уссем ( 55') Ловрен ДеянЛюкеба КастеллоКумбеди СаэльТальяфико НиколасТолиссо Корентен  45' 80' (Жефферсон ( 80') Мендес Тьяго 69' (Какере Максанс ( 69') Шерки Райан 80' (Дембеле Мусса II ( 80') Баркола БредлиЛяказетт Александр
Запасные: Риу РемиМилагрес ЭнрикеЭль-Аруш МохамедЛепнан ЙоаннБоатенг Жером
05 апреля.

 

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0
3.25 3.50 2.23
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Анси Анси
Тулуза Тулуза
3.40 3.40 2.22
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