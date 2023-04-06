«Нант» помешал «Лиону» пробиться в финал Кубка Франции

В Кубке Франции не осталось фаворитов, тем ценнее становятся полуфинальные матчи для их участников. «Нант» и «Лион» определяли первого счастливчика, который сыграет за трофей. У гостей был большой перевес по владению мячом, но почти все их удары не достигали цели. Деян Ловрен грубо ошибся, отдавая мяч назад, «Нант» со второй попытки отправил мяч в сетку, но из офсайда. Опасные удары хозяев все же в итоге привели к голу. В начале второго тайма Людовик Блас остановил грудью мяч в штрафной и с разворота пробил под перекладину. «Нант» прошел дальше. В четверг во втором полуфинале сразятся «Анси» и «Тулуза».
Протокол игры
|(1:0) Блас Людовик57'
Дескамп Реми33' (Лафон Альбан (33') •Сентонз Фабьен•Паллуа Николя•Жиротто Андрей• 83'Жоао Виктор•Кастеллетто Жан-Шарль•Сиссоко Мусса77' (Молле Флоран (77') •Мутуссами Самуэль•Блас Людовик88' (Гессан Эванн (88') •Ганаго Игнатиус•Мохамед Мостафа77' (Делор Анди (77')
Лопеш Антони•Диоманде Синали55' (Ауа Уссем (55') •Ловрен Деян•Люкеба Кастелло•Кумбеди Саэль•Тальяфико Николас•Толиссо Корентен 45'80' (Жефферсон (80') •Мендес Тьяго69' (Какере Максанс (69') •Шерки Райан80' (Дембеле Мусса II (80') •Баркола Бредли•Ляказетт Александр
05 апреля.
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