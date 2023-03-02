Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

«Тулуза» впервые в 21-м веке забила 5 мячей за тайм

02 Марта 2023 • 09:04 Комментировать
Тулуза
6:1
Родез
окончен

Во Франции прошли четвертьфинальные матчи Кубка страны, и «Тулуза» без проблем гарантировала себе место в следующей, полуфинальной стадии турнира. Команда разгромила со счетом 6:1 «Родез», причем пять мячей в этой игре влетели в ворота гостей еще в первом тайме.

Как оказалось, «малыши» впервые в 21-м веке смогли забить целых пять мячей в одном тайме матча, в любом из соревнований, в которых принимала участие «Тулуза». Стоит также заметить, что «Тулуза» в третий раз в своей истории выходит в полуфинал Кубка Франции, в предыдущие разы это было в 1985 и 2009 годах. Но ни разу она не доходила до финала. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Родез
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
09:04 · Франция. Кубок
«Тулуза» впервые в 21-м веке забила 5 мячей за тайм
01:11 · Франция. Кубок
«Марсель» на 90-й минуте ушёл от фиаско, но всё равно вылетел по пенальти
01 Марта
22:15 · Франция. Кубок
Голы с пенальти позволили «Нанту» выбить «Ланс» из Кубка Франции
01:04 · Франция. Кубок
«Лион» стал первым полуфиналистом Кубка Франции
11 Февраля
11:25 · Франция. Кубок
Доннарумма признался, что разочарован вылету «ПСЖ» из Кубка Франции
10 Февраля
05:58 · Франция. Кубок
«Марселю» достался клуб второй лиги
01:52 · Франция. Кубок
Экс-игрок сборной Франции разбил телевизор после поражения «ПСЖ»
01:03 · Франция. Кубок
«Лорьян» ушёл от поражения в матче с «Лансом», но уступил в серии пенальти
09 Февраля
23:18 · Франция. Кубок
Верету: «Мы знали, что можем обыграть «ПСЖ»
15:16 · Франция. Кубок
​Месси в этом сезоне не сможет собрать полную коллекцию трофеев в карьере
14:24 · Франция. Кубок
​Месси и Неймар получили низкие оценки за матч против «Марселя» 1
11:26 · Франция. Кубок
Месси не выиграл ни одного матча в Кубке Франции
08:12 · Франция. Кубок
Тренер «Марселя» прокомментировал победу над «ПСЖ»
07:56 · Франция. Кубок
Галтье оценил игру Неймара в матче с «Марселем»
05:24 · Франция. Кубок
«Марсель» выиграл дома у «ПСЖ» впервые за более чем одиннадцать лет
Все новости
Рекомендуем