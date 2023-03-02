«Тулуза» впервые в 21-м веке забила 5 мячей за тайм

Во Франции прошли четвертьфинальные матчи Кубка страны, и «Тулуза» без проблем гарантировала себе место в следующей, полуфинальной стадии турнира. Команда разгромила со счетом 6:1 «Родез», причем пять мячей в этой игре влетели в ворота гостей еще в первом тайме.

Как оказалось, «малыши» впервые в 21-м веке смогли забить целых пять мячей в одном тайме матча, в любом из соревнований, в которых принимала участие «Тулуза». Стоит также заметить, что «Тулуза» в третий раз в своей истории выходит в полуфинал Кубка Франции, в предыдущие разы это было в 1985 и 2009 годах. Но ни разу она не доходила до финала.