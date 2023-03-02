«Марсель» на 90-й минуте ушёл от фиаско, но всё равно вылетел по пенальти

«Марсель» стал последней топ-командой Франции, которая покинула Кубок страны ещё до стадии 1/2 финала. В домашнем матче один из фаворитов Лиги 1 принимал середняка второго дивизиона, «Анси». Гол Жордана Верету позволил марсельцам выиграть первый тайм, но сразу после перерыва соперник ответил двумя голами с интервалом в шесть минут. В концовке Алексис Санчес не реализовал пенальти, и лишь на 90-й минуте Франсуа Муге, казалось, уберег «Марсель» от позора - 2:2 и серия пенальти. Но 11-метровые лучше били гости - 5:4.

Также в полуфинале сыграют «Лион», «Нант» и «Тулуза».