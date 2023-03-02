«Марсель» на 90-й минуте ушёл от фиаско, но всё равно вылетел по пенальти

«Марсель» стал последней топ-командой Франции, которая покинула Кубок страны ещё до стадии 1/2 финала. В домашнем матче один из фаворитов Лиги 1 принимал середняка второго дивизиона, «Анси». Гол Жордана Верету позволил марсельцам выиграть первый тайм, но сразу после перерыва соперник ответил двумя голами с интервалом в шесть минут. В концовке Алексис Санчес не реализовал пенальти, и лишь на 90-й минуте Франсуа Муге, казалось, уберег «Марсель» от позора - 2:2 и серия пенальти. Но 11-метровые лучше били гости - 5:4.
Также в полуфинале сыграют «Лион», «Нант» и «Тулуза».
Протокол игры
|(1:0) Верету Жордан29'
|53'Сахи Дион (1:1)
|59'Муанга Кевин (1:2)
|(2:2) Francois Mughe90'
Лопес Пау•МБемба Шансель•Балерди Леонардо•Колашинац Сеад56' (Унаи Аззедин (56') •Каборе Исса56' (Тавареш Нуну (56') •Клосс Жонатан•Гендузи Маттео•Верету Жордан90' (Francois Mughe (90') •Малиновский Руслан67' (Оливейра Витор (67') •Пайе Димитри56' (Ронжье Валентин (56') •Санчес Алексис
Запасные: Эрик-Бертран Байи•Элмаз Бартуг•Бланко Рубен
Каллен Тома•Arnold Temanfo73' (Kevin Testud (73') •Муанга Кевин•Gaby Jean•Francois Lajugie•Бастиан Максим•Пажо Венсан88' (Madyen El Jaouhari (88') •Каши Ахмед•Jean-Jacques Rocchi46' (Шамаль Стив (46') •Демонси Йоан•Сахи Дион73' (Бальде Ибрагим (73')
01 марта.
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