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Франция. Кубок

«Марсель» на 90-й минуте ушёл от фиаско, но всё равно вылетел по пенальти

02 Марта 2023 • 01:11 Комментировать
Марсель
2:2
Анси
окончен после пенальти

«Марсель» стал последней топ-командой Франции, которая покинула Кубок страны ещё до стадии 1/2 финала. В домашнем матче один из фаворитов Лиги 1 принимал середняка второго дивизиона, «Анси». Гол Жордана Верету позволил марсельцам выиграть первый тайм, но сразу после перерыва соперник ответил двумя голами с интервалом в шесть минут. В концовке Алексис Санчес не реализовал пенальти, и лишь на 90-й минуте Франсуа Муге, казалось, уберег «Марсель» от позора - 2:2 и серия пенальти. Но 11-метровые лучше били гости - 5:4.

Также в полуфинале сыграют «Лион», «Нант» и «Тулуза».

Протокол игры  
Марсель

2:2

(пен. 4:5)

Анси
(1:0) Верету Жордан29'  
  53'Сахи Дион (1:1)
  59'Муанга Кевин (1:2)
(2:2) Francois Mughe90'  
Лопес ПауМБемба ШансельБалерди ЛеонардоКолашинац Сеад 56' (Унаи Аззедин ( 56') Каборе Исса 56' (Тавареш Нуну ( 56') Клосс ЖонатанГендузи МаттеоВерету Жордан 90' (Francois Mughe ( 90') Малиновский Руслан 67' (Оливейра Витор ( 67') Пайе Димитри 56' (Ронжье Валентин ( 56') Санчес Алексис
Запасные: Эрик-Бертран БайиЭлмаз БартугБланко Рубен
Каллен ТомаArnold Temanfo 73' (Kevin Testud ( 73') Муанга КевинGaby JeanFrancois LajugieБастиан МаксимПажо Венсан 88' (Madyen El Jaouhari ( 88') Каши АхмедJean-Jacques Rocchi 46' (Шамаль Стив ( 46') Демонси ЙоанСахи Дион 73' (Бальде Ибрагим ( 73')
Запасные: Бозетти АлексиЭскале ФлорианKevin FaradeJonathan GoncalvesSamuel Ntamack
01 марта.

 

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2
1
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Тулуза Тулуза
Родез Родез
6
1
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Анси Анси
2
2
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