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Франция. Кубок

Голы с пенальти позволили «Нанту» выбить «Ланс» из Кубка Франции

01 Марта 2023 • 22:15 Комментировать
Нант
2:1
Ланс
окончен

В Кубке Франции состоялся второй четвертьфинальный матч, в котором «Нант» принимал «Ланс». Гости сегодня выглядели гораздо лучше и острее, превзойдя противника по всем статьям, кроме главной. «Ланс» открыл счет в матча благодаря голу Секо Фофана. Соперник быстро отыгрался с пенальти, который реализовал Анди Делор. Еще один 11-метровый в его исполнении после перерыва стал решающим - 2:1 в пользу «Нанта».

Ранее в полуфинал пробился «Лион».

Протокол игры  
Нант2:1Ланс
  28'Фофана Секо (0:1)
(1:1) Делор Анди31'  
(2:1) Делор Анди59'  
Дескамп РемиСентонз ФабьенЖиротто АндрейКастеллетто Жан-ШарльХаджам ЖауэнСиссоко МуссаМолле Флоран 75' (Мохамед Мостафа ( 75') Мутуссами СамуэльГессан Эванн 74' (Саймон Мозес ( 74') Делор Анди 75' (Блас Людовик ( 75') Ганаго Игнатиус 82' (Коршья Себастьен ( 82')
Запасные: Мишель ДиасЧиривелья ПедроЖоао ВикторКоко МаркусЛафон Альбан
Лека Жан-ЛуиГради ЖонатанДансо КевинМедина Факундо 19' (Мачадо Дейвер ( 19') Ле Кардинал Жюльен 64' (Фюльжени Анжело ( 64') Айдара Массадио 64' (Франковски Пшемыслав ( 64') Абдул-Самед СалисФофана СекоСотока ФлорианДа Коста Давид Перейра 77' (Томассон Адриен ( 77') Опенда Лои
Запасные: Боура ИсмаэльОнана ЖанЛаскари Реми ЛебоПореба ЛукашСамба Брис
01 марта.

 

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