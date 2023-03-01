Голы с пенальти позволили «Нанту» выбить «Ланс» из Кубка Франции

В Кубке Франции состоялся второй четвертьфинальный матч, в котором «Нант» принимал «Ланс». Гости сегодня выглядели гораздо лучше и острее, превзойдя противника по всем статьям, кроме главной. «Ланс» открыл счет в матча благодаря голу Секо Фофана. Соперник быстро отыгрался с пенальти, который реализовал Анди Делор. Еще один 11-метровый в его исполнении после перерыва стал решающим - 2:1 в пользу «Нанта».
Ранее в полуфинал пробился «Лион».
Протокол игры
|28'Фофана Секо (0:1)
|(1:1) Делор Анди31'
|(2:1) Делор Анди59'
Дескамп Реми•Сентонз Фабьен•Жиротто Андрей•Кастеллетто Жан-Шарль•Хаджам Жауэн•Сиссоко Мусса•Молле Флоран75' (Мохамед Мостафа (75') •Мутуссами Самуэль•Гессан Эванн74' (Саймон Мозес (74') •Делор Анди75' (Блас Людовик (75') •Ганаго Игнатиус82' (Коршья Себастьен (82')
Лека Жан-Луи•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо19' (Мачадо Дейвер (19') •Ле Кардинал Жюльен64' (Фюльжени Анжело (64') •Айдара Массадио64' (Франковски Пшемыслав (64') •Абдул-Самед Салис•Фофана Секо•Сотока Флориан•Да Коста Давид Перейра77' (Томассон Адриен (77') •Опенда Лои
01 марта.
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