Голы с пенальти позволили «Нанту» выбить «Ланс» из Кубка Франции

В Кубке Франции состоялся второй четвертьфинальный матч, в котором «Нант» принимал «Ланс». Гости сегодня выглядели гораздо лучше и острее, превзойдя противника по всем статьям, кроме главной. «Ланс» открыл счет в матча благодаря голу Секо Фофана. Соперник быстро отыгрался с пенальти, который реализовал Анди Делор. Еще один 11-метровый в его исполнении после перерыва стал решающим - 2:1 в пользу «Нанта».

Ранее в полуфинал пробился «Лион».