Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

«Лион» стал первым полуфиналистом Кубка Франции

01 Марта 2023 • 01:04 Комментировать
Лион
2:1
Гренобль
окончен

В 1/4 финала Кубка Франции «Лион» принимал «Гренобль», седьмой коллектив второго дивизиона. «Ткачи» подолгу катали мяч и воплотили в голы две атаки в первом тайме. Удары Бредли Барколы и Жефферсона в итоге принесли победу. У соперника после перерыва метко пробил Амине Сбаи - 2:1, «Лион» идет дальше. Остальные матчи этой стадии пройдут в среду.

Протокол игры  
Лион2:1Гренобль
(1:0) Баркола Бредли24'  
(2:0) Жефферсон38'  
  74'Amine Sbai (2:1)
Лопеш АнтониДиоманде СиналиЛоврен ДеянЛюкеба КастеллоТальяфико Николас 46' (Дембеле Мусса II ( 46') Лепнан ЙоаннКакере Максанс 77' (Толиссо Корентен ( 77') ЖефферсонШерки РайанБаркола Бредли 54' (Эль-Аруш Мохамед ( 54') Сарр Амин
Запасные: Кумбеди СаэльСарр Мамаду-НабиРиу РемиМилагрес ЭнрикеЛега Секу
Саль Эстебан 63' (Мобле Брис ( 63') Монфрей АдриенНестор ЛоикЧапчет Аллан 46' (Саньянг Абдулия ( 46') Гаспар ЖордиMamadou Diarra IIIБене ДжессиБамбок Франк  82' 87' (Корреа Жорис ( 87') Турай Сайкоу 64' (Телль Жордан ( 64') Фаэтон МаттиасБа Пап Меисса 64' (Amine Sbai ( 64')
Запасные: Стральман БартНери ЛорисJekob JenoOkardi Inikurogha
28 февраля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Гренобль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лион Лион
Гренобль Гренобль
2
1
1.02 19.00 100.00
Видео
01.03.23 в 20:15
Нант Нант
Ланс Ланс
3.15 3.50 2.30
Видео
01.03.23 в 20:45
Тулуза Тулуза
Родез Родез
1.32 5.40 9.50
Видео
01.03.23 в 23:00
Марсель Марсель
Анси Анси
1.31 5.80 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
01:04 · Франция. Кубок
«Лион» стал первым полуфиналистом Кубка Франции
11 Февраля
11:25 · Франция. Кубок
Доннарумма признался, что разочарован вылету «ПСЖ» из Кубка Франции
10 Февраля
05:58 · Франция. Кубок
«Марселю» достался клуб второй лиги
01:52 · Франция. Кубок
Экс-игрок сборной Франции разбил телевизор после поражения «ПСЖ»
01:03 · Франция. Кубок
«Лорьян» ушёл от поражения в матче с «Лансом», но уступил в серии пенальти
09 Февраля
23:18 · Франция. Кубок
Верету: «Мы знали, что можем обыграть «ПСЖ»
15:16 · Франция. Кубок
​Месси в этом сезоне не сможет собрать полную коллекцию трофеев в карьере
14:24 · Франция. Кубок
​Месси и Неймар получили низкие оценки за матч против «Марселя» 1
11:26 · Франция. Кубок
Месси не выиграл ни одного матча в Кубке Франции
08:12 · Франция. Кубок
Тренер «Марселя» прокомментировал победу над «ПСЖ»
07:56 · Франция. Кубок
Галтье оценил игру Неймара в матче с «Марселем»
05:24 · Франция. Кубок
«Марсель» выиграл дома у «ПСЖ» впервые за более чем одиннадцать лет
03:40 · Франция. Кубок
Ляказетт провёл свой 300-й матч за «Лион»
02:20 · Франция. Кубок
Маркиньос – о вылете «ПСЖ» из Кубка Франции: «Мы должны заткнуться и работать»
02:08 · Франция. Кубок
Галтье прокомментировал вылет «ПСЖ» из Кубка Франции
Все новости
Рекомендуем