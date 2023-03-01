«Лион» стал первым полуфиналистом Кубка Франции

В 1/4 финала Кубка Франции «Лион» принимал «Гренобль», седьмой коллектив второго дивизиона. «Ткачи» подолгу катали мяч и воплотили в голы две атаки в первом тайме. Удары Бредли Барколы и Жефферсона в итоге принесли победу. У соперника после перерыва метко пробил Амине Сбаи - 2:1, «Лион» идет дальше. Остальные матчи этой стадии пройдут в среду.