«Лион» стал первым полуфиналистом Кубка Франции

В 1/4 финала Кубка Франции «Лион» принимал «Гренобль», седьмой коллектив второго дивизиона. «Ткачи» подолгу катали мяч и воплотили в голы две атаки в первом тайме. Удары Бредли Барколы и Жефферсона в итоге принесли победу. У соперника после перерыва метко пробил Амине Сбаи - 2:1, «Лион» идет дальше. Остальные матчи этой стадии пройдут в среду.
Протокол игры
|(1:0) Баркола Бредли24'
|(2:0) Жефферсон38'
|74'Amine Sbai (2:1)
Лопеш Антони•Диоманде Синали•Ловрен Деян•Люкеба Кастелло•Тальяфико Николас46' (Дембеле Мусса II (46') •Лепнан Йоанн•Какере Максанс77' (Толиссо Корентен (77') •Жефферсон•Шерки Райан•Баркола Бредли54' (Эль-Аруш Мохамед (54') •Сарр Амин
Саль Эстебан63' (Мобле Брис (63') •Монфрей Адриен•Нестор Лоик•Чапчет Аллан46' (Саньянг Абдулия (46') •Гаспар Жорди•Mamadou Diarra III•Бене Джесси•Бамбок Франк 82'87' (Корреа Жорис (87') •Турай Сайкоу64' (Телль Жордан (64') •Фаэтон Маттиас•Ба Пап Меисса64' (Amine Sbai (64')
Запасные: Стральман Барт•Нери Лорис•Jekob Jeno•Okardi Inikurogha
28 февраля.
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