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Франция. Кубок

Доннарумма признался, что разочарован вылету «ПСЖ» из Кубка Франции

11 Февраля 2023 • 11:25 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал вылет команды из Кубка Франции. Подопечные Кристофа Галтье уступили «Марселю» (1:2) в рамках 1/8 финала и покинули турнир.

«Я разочарован этому, потому мы что мы хотели дальше бороться за трофей. Но я не переживаю, ведь мы знаем, на что способны. Мы все едины и сконцентрированы на оставшихся задачах», — цитирует Доннарумму L'Equipe.

В 23-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» встретится в гостях с «Монако». Игра состоится сегодня, 11 февраля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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