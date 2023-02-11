Доннарумма признался, что разочарован вылету «ПСЖ» из Кубка Франции

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал вылет команды из Кубка Франции. Подопечные Кристофа Галтье уступили «Марселю» (1:2) в рамках 1/8 финала и покинули турнир.

«Я разочарован этому, потому мы что мы хотели дальше бороться за трофей. Но я не переживаю, ведь мы знаем, на что способны. Мы все едины и сконцентрированы на оставшихся задачах», — цитирует Доннарумму L'Equipe.

В 23-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» встретится в гостях с «Монако». Игра состоится сегодня, 11 февраля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.