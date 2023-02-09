Верету: «Мы знали, что можем обыграть «ПСЖ»

Хавбек «Марселя» Жордан Верету высказался о победе над «Пари Сен-Жермен» в матче 1/4 финала Кубка Франции.

«Мы знали, что можем обыграть «ПСЖ», мы не сдались и все вместе обыграли великую команду. Эта победа также принадлежит болельщиками, которые были с нами до конца», — приводит слова полузащитника журналист Альфредо Педулла. По мнению француза, для конкуренции с топ-клубами «Марселю» нужно быть готовым отдать все силы, отметив, что в недавней встрече он и его партнёры сражались до конца.

Напомним, что «Марсель» обыграл своего принципиального соперника со счётом 2:1. Соперник по следующей стадии станет известен позже.