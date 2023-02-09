Ляказетт провёл свой 300-й матч за «Лион»

«Лион» сразился с «Лиллем» в матче 1/8 финала Кубка Франции, «ткачи» сумели обыграть по пенальти своего соперника, после того, как основное и дополнительное время матча завершились вничью.

Один из мячей «Лиона» записал на свой счет Александр Ляказетт, который провел свой 300-й матч за клуб, с учетом всех турниров, в которых он представлял цвета команды.

За все это время Ляказетт забил 145 мячей, и это - третий результат в истории клуба, больше забили лишь Флери ди Налло, 222 мяча, а также Бернар Лякомб - но его Ляказетт, скорее всего, нагонит уже в текущем сезоне, так как у Лякомба 149 мячей.