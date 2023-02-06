Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

Гендузи рассказал о настрое «Марселя» на матч с «ПСЖ»

06 Февраля 2023 • 11:12 Комментировать

Хавбек «Марселя» Маттео Гендузи высказался касательно предстоящего поединка против столичного «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

«Нас ждет большой матч, оба клуба располагают хорошими игроками. Футболисты «ПСЖ» способны создать гол из ничего. Поражение от «Ниццы» не отразится на нашем состоянии. Мы будем полностью готовы к матчу», - передает слова полузащитника RMC Sport.

Кубковый матч между «Марселем» и «ПСЖ» состоится в среду, 8 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:10 по московскому времени.

В чемпионате Франции провансальцы занимают второе место, а парижане располагаются на первой строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Маттео Гендузи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
11:12 · Франция. Кубок
Гендузи рассказал о настрое «Марселя» на матч с «ПСЖ»
03 Февраля
00:37 · Франция. Лига 1
Верратти дисквалифицирован дополнительно на ещё один матч
24 Января
02:02 · Франция. Кубок
Мбаппе в третий раз в своей карьере забил четыре и более мяча за матч
01:21 · Франция. Кубок
Мбаппе - первый игрок в истории «ПСЖ», забивший пять голов за матч
00:46 · Франция. Кубок
Три своих гола в матче Кубка Франции Мбаппе забил за 11 минут
00:45 · Франция. Кубок
Мбаппе забил 5 из 7 голов «ПСЖ» в ворота любителей
23 Января
22:30 · Франция. Кубок
«Пэйс де Кассель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:7
22:08 · Франция. Кубок
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции, «Марсель» может встретиться с «ПСЖ»
17:36 · Франция. Кубок
​«Буду ли я бороться с Мбаппе?»: Защитник «Пэйс де Кассель» высказался против игры с любимым клубом
22 Января
16:58 · Франция. Кубок
​Раскрыта причина отсутствия Месси в заявке «ПСЖ» на матч
16:54 · Франция. Кубок
​Месси не попал в заявку «ПСЖ» на ближайший матч
07:57 · Франция. Кубок
Тренер «Лиона»: «В Кубке главное пройти дальше»
07:48 · Франция. Кубок
Тренер «Лиона»: «Ляказетт счастлив, когда мы доставляем ему мячи в штрафную»
21 Января
19:47 · Франция. Кубок
Хет-трик Ляказетта позволил «Лиону» выйти в 1/8 финала Кубка Франции
05:49 · Франция. Кубок
Дрогба отреагировал на суровую дисквалификацию Байи
Все новости
Рекомендуем