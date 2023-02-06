Гендузи рассказал о настрое «Марселя» на матч с «ПСЖ»

Хавбек «Марселя» Маттео Гендузи высказался касательно предстоящего поединка против столичного «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

«Нас ждет большой матч, оба клуба располагают хорошими игроками. Футболисты «ПСЖ» способны создать гол из ничего. Поражение от «Ниццы» не отразится на нашем состоянии. Мы будем полностью готовы к матчу», - передает слова полузащитника RMC Sport.

Кубковый матч между «Марселем» и «ПСЖ» состоится в среду, 8 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:10 по московскому времени.

В чемпионате Франции провансальцы занимают второе место, а парижане располагаются на первой строчке.