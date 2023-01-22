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Франция. Кубок

Тренер «Лиона»: «В Кубке главное пройти дальше»

22 Января 2023 • 07:57 Комментировать
Шамбери
0:3
Лион
окончен

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан прокомментировал победу своей команды в поединке Кубка Франции с «Шамбери» (3:0).

«Первый тайм сумел удовлетворить в некоторой степени, но после перерыва мы были менее хороши, особенно в части распоряжения мячом. Но в Кубке главное – пройти дальше. Мы не выигрываем много матчей, но когда вы выигрываете один раз со счётом 3:0, вы, как всегда, должны это анализировать, ведь есть и положительные моменты», - цитирует специалиста RMC Sport.

Победу в гостевом поединке 1/16 финала коллектив из Лиона одержал благодаря хет-трику нападающего Александра Ляказетта.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лоран Блан Кубок Франции Шамбери
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