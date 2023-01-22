Тренер «Лиона»: «Ляказетт счастлив, когда мы доставляем ему мячи в штрафную»

Главный тренер французского «Лиона» Лоран Блан прокомментировал выступление за свой клуб нападающего Александра Ляказетта, отметившегося хет-триком в недавнем кубковом матче с «Шамбери» (3:0).

«Ляказетт счастлив, когда мы доставляем ему мячи в штрафную. Он верховой игрок, который всегда забивал. Наши голы были хороши, но я хотел бы, чтобы у нас было больше подобных ситуаций. Когда дело доходит до результата в день матча, вы должны ценить это, даже если хотите, чтобы это происходило чаще», - цитирует специалиста RMC Sport.

Победу в матче 1/16 финала Кубка Франции над «Шамбери» коллектив из Лиона сумел одержать, играя на домашнем поле команды соперника.