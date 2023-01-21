Дрогба отреагировал на суровую дисквалификацию Байи

Известный в прошлом центрфорвард Дидье Дрогба отреагировал на длительную дисквалификацию защитника «Марселя» Эрика Байи. Ивуарийца отстранили на семь матчей за фол в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Йера» (2:0).

«Это очень жесткое решение за такой поступок. Ранее за подобные эпизоды давали до двух матчей. Как они могут это объяснить», - оставил сообщение Дрогба в социальных сетях.

Напомним, что Эрик пошел в грубый стык с хавбеком «Йера» Альмике Ндиая, у которого диагностировали переломы ребер, а также повреждение печени.

В текущем сезоне Лиги 1 28-летний защитник провел шесть матчей и получил желтую карточку.