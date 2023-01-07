Агент оценил игру Головина в матче Кубка Франции

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека «Монако» Александра Головина, высказался об игре своего клиента в кубковом матче против «Родеза».

«Монако» играл вторым составом. Саша вышел как всегда активно, брал игру на себя, обострял и исполнял много стандартов как всегда. А серия пенальти - это всегда лотерея», - приводятся слова агента на страницах издания «Спорт-экспресс».

«Монако» уступил в серии пенальти – 4:5. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 2:2. Головин в послематчевой серии не реализовал пенальти, который мог принести монегаскам победу.