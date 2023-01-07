Головин не забил решающий пенальти в кубковом матче

В поединке 1/32 финала Кубка Франции «Монако» встречался с представителем второго дивизиона – клубом «Родез». По ходу встречи монегаски вели со счетом 2:0, однако не смогли довести дело до победы. Матч перешел в серию послематчевых пенальти.
Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин исполнял пятый пенальти в серии, который мог принести победу его команде, однако не реализовал свой удар. В итоге представитель низшего дивизиона отпраздновал победу со счетом 5:4 и пробился в 1/16 финала турнира.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Головин провел 16 матчей, забил четыре мяча и сделал четыре ассиста.
Протокол игры
|(1:0) Аклиуш Манес23'
|(2:0) Бен-Йеддер Виссам37'
|42'Мендеш Жозеф (2:1)
|80'Абденнур Аймен (2:2)
07 января.
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