Ненужная серия пенальти оставила «Монако» без 1/16 финала Кубка Франции

В 1/32 финала Кубка Франции «Монако» играл против скромного «Родеза». Хозяева поля выставили далёкий от основного состав, и эта ставка поначалу играла. Манес Аклиуш блеснул техникой и хладнокровно пробил под перекладину из пределов штрафной. Еще до перерыва активность Исмаила Якобса привела к голевому прострелу на Виссама Бен-Йеддера. «Родез» тут же вернул интригу удачным высоким прессингом и ударом головой Жозефа Мендеша.

После перерыва болельщики увидели ряд моментов у одной и другой стороны, а в итоге в концовке гости вырвали ничью после подачи углового - 2:2. Всё решила серия пенальти, в которой игроки «Монако» проиграли (4:5).

Полузащитник Александр Головин вышел на поле на 66-й минуте.