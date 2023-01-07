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Франция. Кубок

Ненужная серия пенальти оставила «Монако» без 1/16 финала Кубка Франции

07 Января 2023 • 22:08 Комментировать
Монако
2:2
Родез
окончен после пенальти

В 1/32 финала Кубка Франции «Монако» играл против скромного «Родеза». Хозяева поля выставили далёкий от основного состав, и эта ставка поначалу играла. Манес Аклиуш блеснул техникой и хладнокровно пробил под перекладину из пределов штрафной. Еще до перерыва активность Исмаила Якобса привела к голевому прострелу на Виссама Бен-Йеддера. «Родез» тут же вернул интригу удачным высоким прессингом и ударом головой Жозефа Мендеша.

После перерыва болельщики увидели ряд моментов у одной и другой стороны, а в итоге в концовке гости вырвали ничью после подачи углового - 2:2. Всё решила серия пенальти, в которой игроки «Монако» проиграли (4:5).

Полузащитник Александр Головин вышел на поле на 66-й минуте.

Протокол игры  
Монако2:2Родез
(1:0) Аклиуш Манес23'  
(2:0) Бен-Йеддер Виссам37'  
  42'Мендеш Жозеф (2:1)
  80'Абденнур Аймен (2:2)
Дидийон ТомасДисаси АксельЯкобс ИсмаилАклиуш МанесСарр МалангАгилар РубенЖелсон МартиньшМатазо ЭлиоМинамино ТакумиМагасса СунгутуБен-Йеддер Виссам
Запасные: Боаду МиронФофана ЮссуфНюбель АлександрМарипан ГильермоВандерсон VДиатта КрепинКайо ЭнрикеГоловин Александр
Сибуа СебастьенВанденабель ЭрикУамму НассимРо Яо Серж-ФилиппАбденнур АйменКоэльо ГрегориБуазье РемиМенса Джозеф IIВалерио АнтуанЮнусса ВилиттиПембеле Энди
Запасные: Депрес КлеманРажо ЛоренсоАбдалла Абдель ХакимДанже БрадлеМпаси-Нзау ЛионельБома Кевин
07 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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