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Франция. Кубок

​Головин начнёт кубковый матч «Монако» в запасе

07 Января 2023 • 19:24 Комментировать
Монако
2:0
Родез
1-й тайм

В субботу вечером «Монако» будет проводить кубковый матч против «Родеза». Российский полузащитник монегасков Александр Головин не попал в стартовый состав своей команды. Головин начнёт игру на скамейке запасных и будет готов усилить «Монако» по ходу поединка.

«Монако» и «Родез» начнут матч 1/32 финала Кубка Франции в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после трансфера из ЦСКА. С тех пор россиянин провёл за «красно-белых» 155 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 30 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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