Второй состав «ПСЖ» в концовке дожал-таки «Шатору»

В 1/32 финала Кубка Франции встретились «Шатору» и «ПСЖ». Лучшая команда страны выставила второй состав, но даже в таком случае быстро забила, Уго Экитике получил отменный пас в центр штрафной и послал мяч в сетку. На 37-й минуте хозяева поля отыгрались в сумбурной атаке с подозрением на автогол, взятие ворот пока записано на Натанаэля Нтолла. Нолан Ру не раз мог выводить «Шатору» вперед, но мяч больше не шел в сетку. В концовке основного времени «ПСЖ» дожал противника, после очередного сэйва вратаря Карлос Солер почти в упор добил мяч. Хуан Бернат поставил точку на 90-й минуте - 3:1.