Второй состав «ПСЖ» в концовке дожал-таки «Шатору»

В 1/32 финала Кубка Франции встретились «Шатору» и «ПСЖ». Лучшая команда страны выставила второй состав, но даже в таком случае быстро забила, Уго Экитике получил отменный пас в центр штрафной и послал мяч в сетку. На 37-й минуте хозяева поля отыгрались в сумбурной атаке с подозрением на автогол, взятие ворот пока записано на Натанаэля Нтолла. Нолан Ру не раз мог выводить «Шатору» вперед, но мяч больше не шел в сетку. В концовке основного времени «ПСЖ» дожал противника, после очередного сэйва вратаря Карлос Солер почти в упор добил мяч. Хуан Бернат поставил точку на 90-й минуте - 3:1.
Протокол игры
|13'Экитике Уго (0:1)
|(1:1) Нтолла Натанаэль37'
|78'Солер Карлос (1:2)
|90'Бернат Хуан (1:3)
Делекруа Пол•Юссуф Бенжалуд•Уане Петер•Фуда Элойс71' (Санганте Опа (71') •Вилтард Малкольм•Мексик Жонатан•Баск Ромен84' (Гранж Ромен (84') •Бьянкини Флорьян•Ру Нолан•Нтолла Натанаэль71' (Суну Жиль (71') •Даам Софьян
Запасные: Плюмен Томми•Менди Франсуа•Фофана Нама•Тоибибу Кенан
Навас Кейлор•Мукиэле Норди•Маркиньос Маркос•Битшиабу Эль-Шадай65' (Рамос Серхио (65') •Бернат Хуан•Заир-Эмери Уоррен•Витинья II•Гарби Исмаэль65' (Фабиан Руис (65') •Солер Карлос85' (Хусни Илиес (85') •Сарабия Пабло•Экитике Уго89' (Данилу Перейра (89')
Запасные: Рико Серхио•Кари Айман•Летелье Александр
06 января. Стадион "Гастон Пети".
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