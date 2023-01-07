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Франция. Кубок

Второй состав «ПСЖ» в концовке дожал-таки «Шатору»

07 Января 2023 • 00:54 Комментировать
Шатору
1:3
ПСЖ
окончен

В 1/32 финала Кубка Франции встретились «Шатору» и «ПСЖ». Лучшая команда страны выставила второй состав, но даже в таком случае быстро забила, Уго Экитике получил отменный пас в центр штрафной и послал мяч в сетку. На 37-й минуте хозяева поля отыгрались в сумбурной атаке с подозрением на автогол, взятие ворот пока записано на Натанаэля Нтолла. Нолан Ру не раз мог выводить «Шатору» вперед, но мяч больше не шел в сетку. В концовке основного времени «ПСЖ» дожал противника, после очередного сэйва вратаря Карлос Солер почти в упор добил мяч. Хуан Бернат поставил точку на 90-й минуте - 3:1.

Протокол игры  
Шатору1:3ПСЖ
  13'Экитике Уго (0:1)
(1:1) Нтолла Натанаэль37'  
  78'Солер Карлос (1:2)
  90'Бернат Хуан (1:3)
Делекруа ПолЮссуф БенжалудУане ПетерФуда Элойс 71' (Санганте Опа ( 71') Вилтард МалкольмМексик ЖонатанБаск Ромен 84' (Гранж Ромен ( 84') Бьянкини ФлорьянРу НоланНтолла Натанаэль 71' (Суну Жиль ( 71') Даам Софьян
Запасные: Плюмен ТоммиМенди ФрансуаФофана НамаТоибибу Кенан
Навас КейлорМукиэле НордиМаркиньос МаркосБитшиабу Эль-Шадай 65' (Рамос Серхио ( 65') Бернат ХуанЗаир-Эмери УорренВитинья IIГарби Исмаэль 65' (Фабиан Руис ( 65') Солер Карлос 85' (Хусни Илиес ( 85') Сарабия ПаблоЭкитике Уго 89' (Данилу Перейра ( 89')
Запасные: Рико СерхиоКари АйманЛетелье Александр
06 января. Стадион "Гастон Пети".

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Шатору
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