Кейлор Навас впервые в сезоне сыграет в стартовом составе «ПСЖ»

Страж ворот «ПСЖ» Кейлор Навас впервые в нынешнем сезоне появится в стартовом составе команды на матч Кубка Франции против «Шатору». Об этом во время пресс-конференции сообщил главный тренер команды Кристоф Галтье.

Напомним, что основным вратарем парижского коллектива является итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном уходе Наваса из «ПСЖ» из-за недостатка игровой практики.

Матч Кубка Франции между «Шатору» и «ПСЖ» состоится в пятницу, 6 января, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.