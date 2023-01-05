​Неймар пропустит кубковый матч «ПСЖ», как и Месси

В пятницу вечером «ПСЖ» проведёт матч против «Шатору» в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Парижанам в этой игре не помогут сразу два звёздных форварда. Лионель Месси только на днях возобновил тренировки, и ему ещё рано выходить на поле. Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье выразил надежду на то, что Месси сможет сыграть против «Анже» в ближайшем матче чемпионата Франции. Также в пятницу в составе парижан не будет Неймара.

«Отсутствие Неймара запланировано, как и всех тех игроков, кто выступал на чемпионате мира. Мы решили, что Неймар будет лечить лодыжку», - сказал на пресс-конференции Галтье.