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Франция. Кубок

Мбаппе и Хакими пропустят следующий матч «ПСЖ»

02 Января 2023 • 10:13 Комментировать
Шатору
...
ПСЖ
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06.01 23:00

Нападающий Килиан Мбаппе не примет участия в следующем поединке «ПСЖ». Звездный форвард не сыграет против «Шатору» в Кубке Франции. Об этом сообщил главный тренер команды Кристоф Галтье, рапортует Lequipe.

Кроме Мбаппе, в предстоящем противостоянии не будет задействован марокканский защитник Ашраф Хакими. Африканец и француз получили несколько дней отдыха.

Матч между «ПСЖ» и «Шатору» состоится в пятницу, 6 января.

Накануне парижский гранд потерпел первое поражение в сезоне-2022/2023. Подопечные Галтье на выезде уступили «Лансу» со счетом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Шатору
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ШАТОРУ ПСЖ
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