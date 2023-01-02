Мбаппе и Хакими пропустят следующий матч «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе не примет участия в следующем поединке «ПСЖ». Звездный форвард не сыграет против «Шатору» в Кубке Франции. Об этом сообщил главный тренер команды Кристоф Галтье, рапортует Lequipe.

Кроме Мбаппе, в предстоящем противостоянии не будет задействован марокканский защитник Ашраф Хакими. Африканец и француз получили несколько дней отдыха.

Матч между «ПСЖ» и «Шатору» состоится в пятницу, 6 января.

Накануне парижский гранд потерпел первое поражение в сезоне-2022/2023. Подопечные Галтье на выезде уступили «Лансу» со счетом 1:3.