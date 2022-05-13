Тренер «Ниццы» извинился перед семьёй Салы

Мы уже сообщали о некрасивом и даже циничном поведении болельщиков «Ниццы» в ходе финального матча Кубка Франции - они зачем-то сочинили песенку про бывшего нападающего «Нанта», который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года. Ситуация получила столь сильный резонанс во Франции, что главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье был вынужден извиняться перед семьей Салы.

- Нет слов чтобы описать это. Когда мы вернулись в раздевалку, все говорили только об этом. От имени команды я хочу принести извинения семье Салы и всему «Нанту». Мы не согласны с поведением таких болельщиков, они не представляют «Ниццу» и лучше пусть остаются дома, чем «поддерживают» клуб таким образом, - цитирует Галтье LePoint.