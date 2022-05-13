«Ницца» может быть оштрафована за насмешки её поклонников над памятью Эмилиано Салы

История аргентинца Эмилиано Салы три года назад потрясла весь мир - талантливый нападающий из «Нанта» полетел на частном самолете в Уэльс заключать новый контракт, но самолет упал в океан и Сала погиб. Для поклонников «Нанта» это чувствительный вопрос - Сала оставил очень хорошую память о себе в этом клубе.

В прошлое воскресенье «Нант» и «Ницца» сошлись в финале Кубка Франции, и поклонники «Ниццы» шокировали общественность кричалками с отсылками на трагедию трехлетней давности - в частности, что-то вроде «это аргентинец, который не умеет плавать - Эмилиано Сала». Черный юмор не помог «Ницце» - она проиграла финал Кубка Франции.

И теперь клубу может еще и «прилететь» за поведение его фанатов, сообщает LePoint.