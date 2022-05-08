«Нант» стал обладателем Кубка Франции в 4-й раз

В финале Кубка Франции «Нант» переиграл «Ниццу» и в четвертый раз в своей истории стал обладателем этого трофея. Решающий гол был забит в начале второй половины игры - Людовик Блас реализовал пенальти, после чего «канарейки» перестроились на оборонительную игру и преуспели в ней, сохранив ворота в целостности. Это первый большой успех для Антуана Комбуаре у руля «Нанта», и четвертый Кубок Франции, который выиграл клуб.

Ранее «Нант» побеждал в Кубке Франции в 1979, 1999 и 2000 годах, а годом позже, в 2001, в последний пока что раз стал чемпионом Франции.

Нынешним же чемпионом Франции, как известно, является «ПСЖ», и в августе эти команды сыграют между собой за Суперкубок Франции.