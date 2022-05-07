Гол с пенальти принёс «Нанту» победу в Кубке Франции

В субботу финишировал розыгрыш Кубка Франции, который оспаривали «Ницца» с «Нантом». Игра получилась очень упорной и с равными шансами на успех. Судьба трофея определилась на 47-й минуте, когда Людовик Блас реализовал пенальти и принес «Нанту» победу (1:0).

Это четвертый трофей такого рода для «канареек» после побед в сезонах 1978/79, 1998/99, 1999/00.