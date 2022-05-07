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Франция. Кубок

Гол с пенальти принёс «Нанту» победу в Кубке Франции

07 Мая 2022 • 23:58 Комментировать
Ницца
0:1
Нант
окончен

В субботу финишировал розыгрыш Кубка Франции, который оспаривали «Ницца» с «Нантом». Игра получилась очень упорной и с равными шансами на успех. Судьба трофея определилась на 47-й минуте, когда Людовик Блас реализовал пенальти и принес «Нанту» победу (1:0).

Это четвертый трофей такого рода для «канареек» после побед в сезонах 1978/79, 1998/99, 1999/00.

Протокол игры  
Ницца 0:1Нант
  47'Блас Людовик (0:1)
Булка МарцинЛотомба ЖорданТодибо Жан-Клер   42'Данте Бонфим   80'Бар Мельвен  86' (Гессан Эванн (  86') Будауи Хишем   55'  57' (Клюйверт Джастин (  57') Росарио Пабло  63' (Браими Билаль (  63') Тюрам КефренГуйри АминДелор АндиДольберг Каспер  63' (Лемина Марио (  63')
Запасные: Амави ЖорданСтенгс КелвинБенитес ВальтерДанилюк ФлавиусШнайдерлин Морган
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльЖиротто АндрейПаллуа НиколяКоко Маркус  83' (Фабио да Сильва (  83') Чиривелья Педро  73' (Букари Осман (  73') Мутуссами СамуэльМерлин КвентинБлас ЛюдовикКоло-Муани РандальСаймон Мозес  73' (Сиприен Вилан (  73')
Запасные: Кулибали КалифаКоршья СебастьенОгюстен Жан-КевинДе Са Роли ПерейраДескамп РемиАппиа Деннис
07 мая. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).

 

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окончен Ницца 0:1 Нант 2.13 3.35 3.55
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