Гол с пенальти принёс «Нанту» победу в Кубке Франции

В субботу финишировал розыгрыш Кубка Франции, который оспаривали «Ницца» с «Нантом». Игра получилась очень упорной и с равными шансами на успех. Судьба трофея определилась на 47-й минуте, когда Людовик Блас реализовал пенальти и принес «Нанту» победу (1:0).
Это четвертый трофей такого рода для «канареек» после побед в сезонах 1978/79, 1998/99, 1999/00.
Протокол игры
|47'Блас Людовик (0:1)
Булка Марцин•Лотомба Жордан•Тодибо Жан-Клер • 42'Данте Бонфим • 80'Бар Мельвен 86' (Гессан Эванн ( 86') •Будауи Хишем 55' 57' (Клюйверт Джастин ( 57') •Росарио Пабло 63' (Браими Билаль ( 63') •Тюрам Кефрен•Гуйри Амин•Делор Анди•Дольберг Каспер 63' (Лемина Марио ( 63')
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Жиротто Андрей•Паллуа Николя•Коко Маркус 83' (Фабио да Сильва ( 83') •Чиривелья Педро 73' (Букари Осман ( 73') •Мутуссами Самуэль•Мерлин Квентин•Блас Людовик•Коло-Муани Рандаль•Саймон Мозес 73' (Сиприен Вилан ( 73')
07 мая. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).