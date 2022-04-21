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Франция. Кубок

Впервые в истории финал французского Кубка рассудит женщина

21 Апреля 2022 • 18:31 Комментировать
Ницца
...
Нант
2.05 3.45 3.60
07.05 22:00

Финал текущего розыгрыша Кубка Франции состоится седьмого мая в Париже, в нем сойдутся «Ницца» и «Нант», а финальный матч впервые в истории турнира рассудит женщина. Французская Федерация футбола доверила игру Стефани Фраппар - именно она будет обслуживать матч. Помогать Фраппар будут Микаэль Бершбрю и Бенджамен Паж, уточняет официальный сайт FFF.

Любопытно, что «Ницца» и «Нант» впервые сыграют друг против друга в матче Кубка Франции. «Ницца» трижды выигрывала Кубок Франции, в последний раз это случилось в 1997 году. «Нант» также трижды побеждал в Кубке страны - в 1979, в 1999 и 2000 годах.

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НИЦЦА НАНТ
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