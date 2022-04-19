«Матч ТВ» не покажет финал Кубка Франции

Телеканал «Матч ТВ» объявил о том, что не сможет показать финал Кубка Франции между «Ниццей» и «Нантом». Причина состоит в приостановке прав на трансляцию матчей от правообладателей.

«Наши зарубежные коллеги, в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов», – цитирует заявление телеграм-канал K/On/Off.

Напомним, что финал Кубка Франции между «Ниццей» и «Нантом» должен состоять 7 мая в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс». На этой же арене должен состояться решающий матч Лиги чемпионов, который будет сыгран в конце мая.