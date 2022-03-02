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Франция. Кубок

«Ницца» в пятый раз в своей истории вышла в финал Кубка Франции

02 Марта 2022 • 06:52 Комментировать
Ницца
2:0
Версаль
окончен

«Ницца» переиграла со счетом 2:0 сенсацию нынешнего розыгрыша Кубка Франции «Версаль», забив два мяча во втором тайме. Сперва счет открыл Амин Гуири, а ближе к концу матча отличился Каспер Дольберг, прекративший попытки гостей как-то переломить ход игры.

В итоге «Ницца» пробилась в финал, но там ее будет поджидать куда более именитый соперник - сегодня вторую путевку в финал Кубка Франции разыграют «Монако» и «Нант».

«Ницца» пробилась в финал Кубка Франции в пятый раз в своей истории, трижды (в 1952, 1956 и 1959) она выигрывала турнир, а в 1978 году уступила в финале столичному «Нанси».

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Ницца Версаль
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02.03  23:15 Нант ... Монако 3.65 3.40 2.13
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