«Ницца» в пятый раз в своей истории вышла в финал Кубка Франции

«Ницца» переиграла со счетом 2:0 сенсацию нынешнего розыгрыша Кубка Франции «Версаль», забив два мяча во втором тайме. Сперва счет открыл Амин Гуири, а ближе к концу матча отличился Каспер Дольберг, прекративший попытки гостей как-то переломить ход игры.

В итоге «Ницца» пробилась в финал, но там ее будет поджидать куда более именитый соперник - сегодня вторую путевку в финал Кубка Франции разыграют «Монако» и «Нант».

«Ницца» пробилась в финал Кубка Франции в пятый раз в своей истории, трижды (в 1952, 1956 и 1959) она выигрывала турнир, а в 1978 году уступила в финале столичному «Нанси».