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Франция. Кубок

Антирекорды «ПСЖ» - клуб не забил в матче Кубка Франции впервые с 2011 года

01 Февраля 2022 • 07:00 Комментировать
ПСЖ
0:0
Ницца
окончен после пенальти

Парижский «ПСЖ» проиграл в матче 1/8 финала «Ницце», судьба матча решилась в серии пенальти после того, как в основное время голов забито не было. «ПСЖ» впервые с 2014 года не сыграет в финале Кубка Франции, тогда команда вылетела в 1/16 финала, проиграв со счетом 1:2 «Монпелье».

Более того, футболисты «ПСЖ» не уходили с поля без забитого мяча более чем десять лет. В последний раз «ПСЖ» не забивал в матче Кубка Франции в 2011 году, тогда это был проигранный сделавшему в тот год «дубль» «Лиллю» финал турнира - 0:1.

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Ницца ПСЖ
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