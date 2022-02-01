Антирекорды «ПСЖ» - клуб не забил в матче Кубка Франции впервые с 2011 года

Парижский «ПСЖ» проиграл в матче 1/8 финала «Ницце», судьба матча решилась в серии пенальти после того, как в основное время голов забито не было. «ПСЖ» впервые с 2014 года не сыграет в финале Кубка Франции, тогда команда вылетела в 1/16 финала, проиграв со счетом 1:2 «Монпелье».

Более того, футболисты «ПСЖ» не уходили с поля без забитого мяча более чем десять лет. В последний раз «ПСЖ» не забивал в матче Кубка Франции в 2011 году, тогда это был проигранный сделавшему в тот год «дубль» «Лиллю» финал турнира - 0:1.