Наставник «ПСЖ» пояснил причины вылета клуба из Кубка Франции

«ПСЖ» вылетел из Кубка Франции уже на стадии 1/8 финала, парижский гранд уступил в серии пенальти «Ницце», которая и в чемпионате выбилась в главные конкуренты парижан. Не помогло «ПСЖ» и присутствие в составе Лионеля Месси, который старался обострять игру и забил послематчевый пенальти, но это оказалось напрасным. Маурисио Почеттино поделился своим мнением о причинах неудачи.

- Мы не были достаточно остры у чужих ворот. Надо было действовать решительнее у чужих ворот, и, в целом, играть лучше. А пенальти - это всегда лотерея. Мы недостаточно хорошо двигались по полю в первом тайме, а во второй половине игры не сумели прибавить должным образом в этом компоненте. Для Месси сегодня важно было сыграть весь матч, а Мбаппе я заменил вследствие консультаций с медиками, - заявил Почеттино, слова которого приводит Goal.