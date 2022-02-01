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Франция. Кубок

Наставник «ПСЖ» пояснил причины вылета клуба из Кубка Франции

01 Февраля 2022 • 05:13 Комментировать
ПСЖ
0:0
Ницца
окончен после пенальти

«ПСЖ» вылетел из Кубка Франции уже на стадии 1/8 финала, парижский гранд уступил в серии пенальти «Ницце», которая и в чемпионате выбилась в главные конкуренты парижан. Не помогло «ПСЖ» и присутствие в составе Лионеля Месси, который старался обострять игру и забил послематчевый пенальти, но это оказалось напрасным. Маурисио Почеттино поделился своим мнением о причинах неудачи.

- Мы не были достаточно остры у чужих ворот. Надо было действовать решительнее у чужих ворот, и, в целом, играть лучше. А пенальти - это всегда лотерея. Мы недостаточно хорошо двигались по полю в первом тайме, а во второй половине игры не сумели прибавить должным образом в этом компоненте. Для Месси сегодня важно было сыграть весь матч, а Мбаппе я заменил вследствие консультаций с медиками, - заявил Почеттино, слова которого приводит Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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окончен после пенальти ПСЖ 0:0 Ницца 1.52 4.55 6.70
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