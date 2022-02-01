«Ницца» выбила «ПСЖ» из Кубка Франции

В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» бился с «Ниццей». Лидеры сезона доминировали на поле, но воплотить в голы свой перевес никак не могли. Лионель Месси, Преснел Кимбембе и дважды Марко Верратти не смогли отправить мяч в цель. В итоге судьба прохода в следующий раунд решалась в серии пенальти. Здесь более удачливее были футболисты «Ниццы» - 6:5. У парижан не реализовали свои попытки Леандро Паредес и юный Хави Симонс.
Протокол игры
Доннарумма Джанлуиджи•Дагба Колин 71' 80' (Симонс Хави ( 80') •Керер Тило • 54'Кимпембе Преснел•Мендеш Нуну 80' (Бернат Хуан ( 80') •Данилу Перейра • 24'Верратти Марко•Эррера Андер 46' (Паредес Леандро ( 46') •Месси Лионель•Икарди Мауро 64' (Мбаппе Килиан ( 64') •Дракслер Юлиан
Булка Марцин•Лотомба Жордан 62' (Аталь Юсеф ( 62' ) • 79'Тодибо Жан-Клер • 77'Данте Бонфим•Амави Жордан•Будауи Хишем 60' 75' (Лемина Марио ( 75') •Шнайдерлин Морган • 77'Тюрам Кефрен 75' (Браими Билаль ( 75') •Клюйверт Джастин 90' (Гессан Эванн ( 90') •Дольберг Каспер 63' (Делор Анди ( 63') •Гуйри Амин 29'
31 января.
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