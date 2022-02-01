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Франция. Кубок

«Ницца» выбила «ПСЖ» из Кубка Франции

01 Февраля 2022 • 01:24 Комментировать (1)
ПСЖ
0:0
Ницца
окончен после пенальти

В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» бился с «Ниццей». Лидеры сезона доминировали на поле, но воплотить в голы свой перевес никак не могли. Лионель Месси, Преснел Кимбембе и дважды Марко Верратти не смогли отправить мяч в цель. В итоге судьба прохода в следующий раунд решалась в серии пенальти. Здесь более удачливее были футболисты «Ниццы» - 6:5. У парижан не реализовали свои попытки Леандро Паредес и юный Хави Симонс.

Протокол игры  
ПСЖ

0:0

(пен. 5:6)

Ницца

  
Доннарумма ДжанлуиджиДагба Колин   71'  80' (Симонс Хави (  80') Керер Тило   54'Кимпембе ПреснелМендеш Нуну  80' (Бернат Хуан (  80') Данилу Перейра   24'Верратти МаркоЭррера Андер  46' (Паредес Леандро (  46') Месси ЛионельИкарди Мауро  64' (Мбаппе Килиан (  64') Дракслер Юлиан
Запасные: Битумазала НатанМишю ЭдуарБитшиабу Эль-ШадайФранчи ДенисЛетелье Александр
Булка МарцинЛотомба Жордан  62' (Аталь Юсеф (  62'   79') Тодибо Жан-Клер   77'Данте БонфимАмави ЖорданБудауи Хишем   60'  75' (Лемина Марио (  75') Шнайдерлин Морган   77'Тюрам Кефрен  75' (Браими Билаль (  75') Клюйверт Джастин  90' (Гессан Эванн (  90') Дольберг Каспер  63' (Делор Анди (  63') Гуйри Амин   29'
Запасные: Бар МельвенБенитес ВальтерДанилюк ФлавиусДанило Барбоза
31 января.

 

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
01 Февраля 2022 в 01:42
туда им и дорога. Матч - жутчайший отстой. Я думал. что так фигово только в нашем чемпе играют. Да не тут-то было. Месси и ко не ушли далеко. Пешеходили 85 минут. а потом попытались забегать. Ан не успели. А как деградировал Икарди... // и кто-то реально считает Почеттино топом:? С такими игроками в атаке команда показывает какую-то ватокаку)
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окончен после пенальти ПСЖ 0:0 Ницца 1.52 4.55 6.70
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