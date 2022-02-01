«Ницца» выбила «ПСЖ» из Кубка Франции

В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» бился с «Ниццей». Лидеры сезона доминировали на поле, но воплотить в голы свой перевес никак не могли. Лионель Месси, Преснел Кимбембе и дважды Марко Верратти не смогли отправить мяч в цель. В итоге судьба прохода в следующий раунд решалась в серии пенальти. Здесь более удачливее были футболисты «Ниццы» - 6:5. У парижан не реализовали свои попытки Леандро Паредес и юный Хави Симонс.