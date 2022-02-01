Впервые с сезона 2013/2014 Неймар не сыграл ни одного матча в январе

Парижский «ПСЖ» проводит матч в рамках 1/8 финала Кубка Франции, Лионель Месси в нем вышел на поле в стартовом составе, а вот бразильца Неймара нет даже на скамейке запасных - он залечивает травму.

Таким образом, впервые с сезона 2013/2014 Неймар не проведет ни одного матча в январе. Тогда это было в его первый сезон в «Барселоне», в которую он перебрался из бразильского «Сантоса».

В текущем сезоне Неймар, трансфер которого в 2017 году обошелся «ПСЖ» в 222 миллиона евро, сыграл в десяти матчах, забив в них три мяча.