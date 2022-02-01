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Франция. Кубок

Впервые с сезона 2013/2014 Неймар не сыграл ни одного матча в январе

01 Февраля 2022 • 00:55 Комментировать
ПСЖ
0:0
Ницца
1.52 4.55 6.70
пенальти

Парижский «ПСЖ» проводит матч в рамках 1/8 финала Кубка Франции, Лионель Месси в нем вышел на поле в стартовом составе, а вот бразильца Неймара нет даже на скамейке запасных - он залечивает травму.

Таким образом, впервые с сезона 2013/2014 Неймар не проведет ни одного матча в январе. Тогда это было в его первый сезон в «Барселоне», в которую он перебрался из бразильского «Сантоса».

В текущем сезоне Неймар, трансфер которого в 2017 году обошелся «ПСЖ» в 222 миллиона евро, сыграл в десяти матчах, забив в них три мяча. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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