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Франция. Кубок

Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на кубковый матч с «Ниццей»

31 Января 2022 • 23:00 Комментировать
ПСЖ
0:0
Ницца
1.50 4.30 6.60
1-й тайм

Нападающий парижского «ПСЖ» Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч с «Ниццей» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Месси пропустил начало года, ему мешали то коронавирус, то игровые повреждения.

Но сейчас проблемный период для аргентинского игрока позади, и в «ПСЖ» надеются, что Месси продолжит эффективно действовать на поле. В последних трех матчах за парижский клуб он регулярно записывал на свой счет либо голы, либо результативные передачи - два мяча против «Брюгге», затем голевые передачи в матчах чемпионата Франции против «Монако» и «Реймса» (в последнем случае он вышел на поле на замену в середине второго тайма).

В общей сложности в текущем сезоне Месси сыграл в 12 матчах чемпионата Франции, забив один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ НИЦЦА
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