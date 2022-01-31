Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на кубковый матч с «Ниццей»

Нападающий парижского «ПСЖ» Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч с «Ниццей» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Месси пропустил начало года, ему мешали то коронавирус, то игровые повреждения.

Но сейчас проблемный период для аргентинского игрока позади, и в «ПСЖ» надеются, что Месси продолжит эффективно действовать на поле. В последних трех матчах за парижский клуб он регулярно записывал на свой счет либо голы, либо результативные передачи - два мяча против «Брюгге», затем голевые передачи в матчах чемпионата Франции против «Монако» и «Реймса» (в последнем случае он вышел на поле на замену в середине второго тайма).

В общей сложности в текущем сезоне Месси сыграл в 12 матчах чемпионата Франции, забив один гол.