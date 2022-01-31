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Франция. Кубок

Месси сыграет за «ПСЖ» под номером 10

31 Января 2022 • 19:57 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1.50 4.30 6.60
Через 2 ч. 40 мин.

В понедельник вечером «ПСЖ» проведёт кубковый матч против «Ниццы». На эту игру звёздный форвард Лионель Месси выйдет с номером 10 на футболке. Об этом рассказывает Ole.

Напомним, что после перехода в «ПСЖ» Лионель Месси взял себе номер 30, хотя Неймар был готов отдать ему «десятку». Сейчас Неймар не может играть из-за травмы.

По какой именно причине Лионель Месси выйдет под номером 10, до конца непонятно. Есть информация о том, что в Кубке Франции под номером 30 можно заявить только вратаря. По другим же данным, по ходу турнира игроки могут менять номера, и Месси решил этим воспользоваться, пока Неймар в лазарете.

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Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ НИЦЦА
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31.01  23:15 ПСЖ ... Ницца 1.43 4.70 6.40
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