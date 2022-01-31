Месси сыграет за «ПСЖ» под номером 10

В понедельник вечером «ПСЖ» проведёт кубковый матч против «Ниццы». На эту игру звёздный форвард Лионель Месси выйдет с номером 10 на футболке. Об этом рассказывает Ole.

Напомним, что после перехода в «ПСЖ» Лионель Месси взял себе номер 30, хотя Неймар был готов отдать ему «десятку». Сейчас Неймар не может играть из-за травмы.

По какой именно причине Лионель Месси выйдет под номером 10, до конца непонятно. Есть информация о том, что в Кубке Франции под номером 30 можно заявить только вратаря. По другим же данным, по ходу турнира игроки могут менять номера, и Месси решил этим воспользоваться, пока Неймар в лазарете.